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03 июля 2025 в 12:35

Автобренд Geely ответил на слухи об уходе с российского рынка

Компания Geely опровергла сообщение об уходе с российского рынка

Автомобиль Geely Автомобиль Geely Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Слухи об уходе китайского автобренда Geely из России не соответствуют действительности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу российского представительства марки. До этого в СМИ появились данные, что российским дилерам автомобилей Geely сообщили о полном уходе бренда с рынка РФ.

Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия, — сообщили в пресс-службе.

Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely Automobile базируется в Гонконге. Она выпускает электромобили под тремя основными брендами — Geely Auto, Lynk & Co и Zeekr.

До этого стало известно, что правительство РФ должно рассмотреть предложения российского бизнеса по условиям возвращения иностранных компаний в страну. Такое поручение дал президент Владимир Путин после встречи с представителями «Деловой России».

Ранее сообщалось, что итальянский дом моды Fendi, который объявил об уходе из России в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак. Речь идет о Fendi First. Право на новый бренд будет действовать до ноября 2034 года.

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