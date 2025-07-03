Автобренд Geely ответил на слухи об уходе с российского рынка

Слухи об уходе китайского автобренда Geely из России не соответствуют действительности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу российского представительства марки. До этого в СМИ появились данные, что российским дилерам автомобилей Geely сообщили о полном уходе бренда с рынка РФ.
Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия, — сообщили в пресс-службе.
Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely Automobile базируется в Гонконге. Она выпускает электромобили под тремя основными брендами — Geely Auto, Lynk & Co и Zeekr.
До этого стало известно, что правительство РФ должно рассмотреть предложения российского бизнеса по условиям возвращения иностранных компаний в страну. Такое поручение дал президент Владимир Путин после встречи с представителями «Деловой России».
Ранее сообщалось, что итальянский дом моды Fendi, который объявил об уходе из России в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак. Речь идет о Fendi First. Право на новый бренд будет действовать до ноября 2034 года.