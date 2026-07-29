И в борщ, и для селедки под шубой: закрываю на зиму такую свеклу — чеснок и гвоздика творят чудеса

И в борщ, и для селедки под шубой: закрываю на зиму такую свеклу — чеснок и гвоздика творят чудеса

Для этого рецепта я всегда беру небольшие темно-бордовые корнеплоды — они самые сладкие. Запекаю их прямо в кожуре, чтобы сохранить весь сок, а потом пропитываю ароматным маринадом. Через час у вас на столе готовая закуска, которая украсит и обед, и праздничный стол.

Нам нужны: свекла — 2 кг, чеснок — 1 головка, вода — 1 л, уксус столовый 9% — 100 мл, сахар — 100 г, соль — 100 г, гвоздика — 10 шт., перец душистый горошком — 10 шт., лавровый лист — 4 шт.

Готовлю так

Сначала свеклу тщательно мою щеткой и, не очищая, заворачиваю каждую в фольгу — так она запекается в собственном соку. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 40–50 минут, до состояния «чуть твердая в серединке». Остывшую свеклу чищу и нарезаю тонкими брусочками или полукружками, как больше нравится.

Плотно укладываю в стерильные банки, в каждую добавляю по 2 зубчика чеснока, заливаю кипятком и даю постоять 10 минут под крышками. Эту воду сливаю обратно в кастрюлю, добавляю соль, сахар, гвоздику, перец горошком и лавровый лист, довожу до кипения и вливаю уксус.

Кипящим маринадом заливаю свеклу до самого верха, закатываю банку, переворачиваю и оставляю медленно остывать под одеялом — через сутки можно открывать и пробовать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Запекание в фольге раскрыло такую карамельную сладость, какой от вареной свеклы не дождешься. Маринад с гвоздикой и чесноком пропитал упругие брусочки за час — получилась сочная закуска с приятной кислинкой. Теперь храню банку в холодильнике и кидаю в борщ или винегрет, хотя вкуснее всего просто так, с черным хлебом.