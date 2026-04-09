09 апреля 2026 в 16:14

Москалькова провела телефонный разговор с украинским коллегой

Москалькова выразила надежду встретиться с украинским коллегой до Пасхи

Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и надеется встретиться с ним до Пасхи для обсуждения гуманитарных вопросов. Собеседники планируют поговорить о воссоединении семей, поиске без вести пропавших и организации встреч военнопленных со священниками, передает РИА Новости.

Сегодня состоялся у меня контакт с Лубинцом, мы с ним достаточно долго разговаривали по телефону. Надеемся с ним встретиться до Пасхи с тем, чтобы обсудить гуманитарные вопросы воссоединения семей, — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время 12 российских и украинских семей хотели бы воссоединиться со своими близкими, но из-за закрытия границ сделать это крайне сложно. Она добавила, что они с коллегой хотели бы обсудить возможность вручения куличей военнопленным с обеих сторон на Пасху, а также организацию встреч со священниками.

Ранее Москалькова заявила, что семеро жителей Курской области до сих пор удерживаются на территории Сумской области, Россия ищет пути для их возвращения домой. Трое из них находятся в пунктах временного размещения, а остальные четверо временно проживают у родственников под статусом заложников, подчеркнула она.

Власть
Татьяна Москалькова
военнопленные
встречи
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
