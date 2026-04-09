Москалькова провела телефонный разговор с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и надеется встретиться с ним до Пасхи для обсуждения гуманитарных вопросов. Собеседники планируют поговорить о воссоединении семей, поиске без вести пропавших и организации встреч военнопленных со священниками, передает РИА Новости.

Сегодня состоялся у меня контакт с Лубинцом, мы с ним достаточно долго разговаривали по телефону. Надеемся с ним встретиться до Пасхи с тем, чтобы обсудить гуманитарные вопросы воссоединения семей, — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время 12 российских и украинских семей хотели бы воссоединиться со своими близкими, но из-за закрытия границ сделать это крайне сложно. Она добавила, что они с коллегой хотели бы обсудить возможность вручения куличей военнопленным с обеих сторон на Пасху, а также организацию встреч со священниками.

Ранее Москалькова заявила, что семеро жителей Курской области до сих пор удерживаются на территории Сумской области, Россия ищет пути для их возвращения домой. Трое из них находятся в пунктах временного размещения, а остальные четверо временно проживают у родственников под статусом заложников, подчеркнула она.