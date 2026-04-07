07 апреля 2026 в 11:09

В Госдуме рассказали о мерах поддержки для потерявших кормильца детей

Депутат Панеш: потерявшие кормильца дети могут получать пенсию до 23 лет

Потерявшие кормильца дети могут получать пенсию до 23 лет при условии обучения на очном отделении, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, поддержка делится на две категории в зависимости от того, остался ли у ребенка один родитель.

Когда речь идет о семье, потерявшей кормильца, но сохранившей одного родителя, поддержка делится на две категории. Это пенсия по потере кормильца на ребенка и меры поддержки для оставшихся матери или отца. Такая выплата назначается на каждого из детей, не достигших 18 лет, или 23 лет при обучении на очном отделении, — пояснил Панеш.

Он отметил, что в 2026 году размеры выплат различаются в зависимости от страхового стажа умершего. По его словам, если кормилец работал официально, ребенку назначается страховая пенсия, фиксированная выплата к которой составляет 9 584 рубля.

В 2026 году размеры выплат различаются в зависимости от того, был ли умерший кормилец застрахован в системе обязательного пенсионного страхования. Если он работал официально, ребенку назначается страховая пенсия. Ее размер зависит от накопленных пенсионных коэффициентов умершего. Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составляет 9 584 рубля. Если у ребенка умерли оба родителя, фиксированная выплата удваивается. Если кормилец не имел официального заработка или стажа, ребенку назначается социальная пенсия, размер которой с 1 апреля составляет 9 424 рублей, — пояснил Панеш.

Он добавил, что второй родитель, который остался жив и воспитывает ребенка, может рассчитывать на стандартные налоговые вычеты на детей в двойном размере. Также, по словам депутата, одинокие мать или отец имеют приоритетное право на получение путевок в детские лагеря и санатории.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что региональные власти теперь обязаны организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин, проживающих в сельской местности или отдаленных населенных пунктах. Он отметил, что такая мера позволит будущим мамам своевременно посещать необходимых специалистов.

