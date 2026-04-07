В Госдуме рассказали о мерах поддержки для потерявших кормильца детей

Потерявшие кормильца дети могут получать пенсию до 23 лет при условии обучения на очном отделении, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, поддержка делится на две категории в зависимости от того, остался ли у ребенка один родитель.
Когда речь идет о семье, потерявшей кормильца, но сохранившей одного родителя, поддержка делится на две категории. Это пенсия по потере кормильца на ребенка и меры поддержки для оставшихся матери или отца. Такая выплата назначается на каждого из детей, не достигших 18 лет, или 23 лет при обучении на очном отделении, — пояснил Панеш.
В 2026 году размеры выплат различаются в зависимости от того, был ли умерший кормилец застрахован в системе обязательного пенсионного страхования. Если он работал официально, ребенку назначается страховая пенсия. Ее размер зависит от накопленных пенсионных коэффициентов умершего. Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составляет 9 584 рубля. Если у ребенка умерли оба родителя, фиксированная выплата удваивается. Если кормилец не имел официального заработка или стажа, ребенку назначается социальная пенсия, размер которой с 1 апреля составляет 9 424 рублей, — пояснил Панеш.
Он добавил, что второй родитель, который остался жив и воспитывает ребенка, может рассчитывать на стандартные налоговые вычеты на детей в двойном размере. Также, по словам депутата, одинокие мать или отец имеют приоритетное право на получение путевок в детские лагеря и санатории.
