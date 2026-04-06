В Госдуме ответили, может ли один человек получать две пенсии Депутат Говырин: в России можно получать сразу две пенсии

В России один человек может получать две пенсии, рассказал Lenta.ru депутат Алексей Говырин. Он объяснил, что чаще всего такая возможность есть у военнослужащих и их семей.

Отдельная категория — родители ушедших военнослужащих. Для них предусмотрена пенсия по потере кормильца во время службы вместе со страховой или социальной пенсией. Аналогичное право по той же причине распространяется на членов семей космонавтов. Участники Великой Отечественной войны тоже входят в этот перечень, право на две пенсии возникает у них, если инвалидность наступила по причинам, не связанным с боевыми действиями, например из-за общего заболевания или трудового увечья, — рассказал Говырин.

Депутат отметил, что члены семей космонавтов также имеют право на пенсию по потере кормильца и страховую пенсию. Также две пенсии могут получать ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф, сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральные государственные гражданские служащие.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он отметил, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.