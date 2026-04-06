06 апреля 2026 в 12:49

В Госдуме ответили, может ли один человек получать две пенсии

Депутат Говырин: в России можно получать сразу две пенсии

В России один человек может получать две пенсии, рассказал Lenta.ru депутат Алексей Говырин. Он объяснил, что чаще всего такая возможность есть у военнослужащих и их семей.

Отдельная категория — родители ушедших военнослужащих. Для них предусмотрена пенсия по потере кормильца во время службы вместе со страховой или социальной пенсией. Аналогичное право по той же причине распространяется на членов семей космонавтов. Участники Великой Отечественной войны тоже входят в этот перечень, право на две пенсии возникает у них, если инвалидность наступила по причинам, не связанным с боевыми действиями, например из-за общего заболевания или трудового увечья, — рассказал Говырин.

Депутат отметил, что члены семей космонавтов также имеют право на пенсию по потере кормильца и страховую пенсию. Также две пенсии могут получать ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф, сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральные государственные гражданские служащие.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он отметил, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возобновлена подача электроэнергии на шахту, где застряли горняки
В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников
Эколог предупредил о крайне опасном виде клещей
Двое мирных жителей были ранены при ракетном ударе ВСУ в ЛНР
Вице-губернатор Кубани построил поместье с церковью и вертолетной площадкой
Раскрыта важная деталь конфискации активов по делу замгубернатора Кубани
ЕС готовится к худшему из-за войны США и Израиля против Ирана
«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля
Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну
Востоковед оценила вероятность установления мира на Ближнем Востоке
Пожар в калининградском ТЦ полностью потушен
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА
Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге
Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над Ираном
Звезда сериала «Беверли Хиллс, 90210» и семеро детей попали в ДТП
Священник рассказал, что нельзя делать на Страстной неделе
Стало известно, что заставило США и Иран рассмотреть возможность перемирия
Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Рукоблудил перед девочками: бритоголовый юноша избил мигранта в Москве
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

