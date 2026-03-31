Льготы по ЖКУ для пенсионеров в Мурманской области — 2026: как оформить

В Мурманской области холода стоят большую часть года, а батареи греют почти полгода. Для людей, которые уже вышли на пенсию, счета за тепло, воду и капитальный ремонт нередко становятся главной статьей расходов. Однако государство и областные власти предусмотрели несколько способов облегчить это бремя. Нужно лишь разобраться, кому какая помощь полагается и куда обращаться, чтобы ее получить.

Кто имеет право: возраст, статус, доход

Возможность получить поддержку при оплате жилья и коммунальных услуг в Мурманской области зависит от трех вещей. Во‑первых, от возраста человека. Во‑вторых, от того, относится ли он к какой‑либо льготной категории — например, является ветераном труда или тружеником тыла. В‑третьих, от того, какую долю семейного бюджета забирают платежи за коммуналку.

Федеральное законодательство защищает интересы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, людей с инвалидностью, граждан, пострадавших от радиационных катастроф, а также Героев России и Героев Труда. Им положены ежемесячные денежные выплаты, которые можно тратить в том числе на оплату жилья и услуг ЖКХ.

Но есть и региональные льготы, установленные законами Мурманской области. Они касаются прежде всего тех пенсионеров, у которых нет федеральных заслуг, но которые тоже нуждаются в помощи. В регионе выстроена целая система поддержки старшего поколения.

Тут важно запомнить одно правило: большинство региональных льгот назначается только тем, кто живет в квартире или доме один, либо в семье, где все остальные члены — неработающие пенсионеры или неработающие инвалиды первой и второй групп. Если в квартире прописан работающий родственник, даже если он фактически проживает в другом месте, право на компенсацию теряется. Это строгое условие, и оно часто вызывает вопросы, но обойти его нельзя.

Мурманск, Россия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компенсация взносов на капремонт: после 70 и 80 лет

Плата за капитальный ремонт — это та строка в квитанции, которая тревожит многих пожилых людей. В Мурманской области действует закон, принятый в 2016 году, который позволяет вернуть часть этих денег или вообще ничего не платить. Закон называется «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан».

Правила здесь такие. Если человеку исполнилось 70 лет, он живет один и нигде не работает, государство возвращает ему половину уплаченного взноса. А тем, кому уже за 80 и кто также проживает один и не трудится, компенсируют все 100%.

Что значит «живет один»? Закон уточняет: это не обязательно полное одиночество в квартире. В расчет идут семьи, где все совместно проживающие — это неработающие пенсионеры или неработающие инвалиды первой и второй групп. Например, супруги‑пенсионеры, которым обоим больше 80 лет и оба не работают, имеют право на полную компенсацию взноса за капремонт — и муж, и жена.

А вот если в квартире прописан работающий сын или дочь, даже если они на самом деле живут в другом городе, компенсацию не дадут. Обратите внимание: это именно компенсация, а не освобождение от уплаты. Сначала пенсионер вносит плату по квитанции, а потом ему возвращают деньги. Занимаются этим центры социальной поддержки населения, которые есть в каждом районе области.

Субсидия на оплату ЖКУ: если расходы больше 22% от дохода

Субсидия — это совсем другой вид помощи. Она не зависит от того, есть у вас звание ветерана труда или сколько вам лет. Субсидию может получить любая семья, у которой расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают определенную долю от общего дохода. В Мурманской области эта максимально допустимая доля составляет 22%.

Но для пенсионеров есть приятное исключение. Для одиноко проживающих пенсионеров — мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также для семей, где живут только пенсионеры и инвалиды, этот порог снижен до 10%. То есть если одинокий пенсионер тратит на коммуналку больше десятой части своего дохода, он может претендовать на субсидию.

Льготы по ЖКУ для пенсионеров в Мурманской области — 2026: как оформить Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как ее рассчитывают? Специалисты берут общий доход семьи за последние шесть месяцев, складывают и делят на шесть, получая среднемесячный доход. Потом смотрят, сколько семья платит за жилье и коммунальные услуги. Если эта сумма превышает установленный порог (22 или 10% в зависимости от категории), государство компенсирует разницу.

Важно знать: субсидию не назначат, если у вас есть подтвержденная судебным решением задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, которая возникла за последние три года. Если долг есть, его нужно сначала погасить или заключить с управляющей компанией соглашение о его погашении.

Субсидия дается на полгода. Через шесть месяцев нужно снова прийти с документами и подтвердить право на нее. В Мурманской области, по данным Министерства труда и социального развития, этой мерой поддержки пользуются около 120 тысяч пожилых жителей.

Льготы ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным

В Мурманской области действуют ежемесячные выплаты, которые помогают покрывать расходы на жилье и коммунальные услуги для тех, кто имеет особые заслуги. Эти выплаты установлены региональным законом и приходят вместе с пенсией. С 1 июля 2026 года суммы будут следующие:

ветераны труда, а также ветераны военной службы каждый месяц получают жилищно-коммунальную выплату в размере 2060,98 руб. Кроме того, им положена региональная денежная выплата — 1241,35 руб.

Труженики тыла — люди, которые в годы Великой Отечественной войны работали в тылу, помогая фронту, — имеют право на жилищно-коммунальную выплату 1645,80 руб. и на региональную выплату 1175,98 руб.

Реабилитированные граждане и те, кто пострадал от политических репрессий, получают жилищно-коммунальную выплату 3988,98 руб. и региональную выплату 1319,74 руб.

Детям Великой Отечественной войны выплачивают жилищно-коммунальную выплату в размере 1780 руб.

Все эти выплаты назначают центры социальной поддержки населения. Если у человека есть право на несколько льгот сразу, он может выбрать ту, которая больше. Но помните: автоматически они не приходят, нужно обратиться с заявлением.

Пошаговая инструкция по оформлению: МФЦ, соцзащита, документы

Оформление льгот кажется хлопотным, но если знать, что делать по порядку, все пройдет спокойно. В Мурманской области за эти вопросы отвечают центры социальной поддержки населения. Подать заявление можно лично в таком центре по месту жительства или в любом отделении Многофункционального центра.

Сначала соберите документы. Для любой льготы понадобятся: паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), документ на жилье (свидетельство о собственности или договор найма), справка о составе семьи — ее выдают в управляющей компании или в паспортном столе, а также квитанции об оплате ЖКУ за последние месяцы.

Если вы оформляете компенсацию взносов на капремонт по возрасту, дополнительно нужны бумаги, подтверждающие, что вы не работаете и живете один либо с другими неработающими пенсионерами или инвалидами. Ветеранам труда потребуется удостоверение ветерана.

Затем подайте заявление — в центре соцподдержки, в МФЦ или через портал «Госуслуги», если у вас есть подтвержденная учетная запись. В заявлении указываются сведения о заявителе, составе семьи, доходах и расходах на ЖКУ. Сотрудники на месте помогут заполнить форму.

Если все в порядке, выплаты начнут поступать на банковский счет, который вы указали. Субсидия на оплату ЖКУ в Мурманской области назначается на полгода, и по истечении этого срока ее нужно продлевать. Компенсация взносов на капремонт и ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты выплачиваются бессрочно, пока действуют условия их назначения.

Важное правило: если изменился состав семьи, доходы или вы переехали на другую квартиру, нужно в течение 10 рабочих дней сообщить об этом в центр социальной поддержки. Иначе выплату могут приостановить, а переплаченные суммы придется вернуть.

Северные надбавки и особенности региона

Мурманская область — это Заполярье, и здесь есть свои особенности, которые влияют на льготы. Прежде всего из‑за сурового климата отопительный сезон длится дольше, чем в большинстве регионов России. Соответственно, расходы на отопление выше, и это учитывается при расчете региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, на основе которых определяют размер субсидии.

Другая важная особенность — сниженный порог расходов для пенсионеров. Напомним: в Мурманской области для одиноко проживающих пенсионеров и для семей, состоящих только из пенсионеров и инвалидов, максимально допустимая доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе составляет не 22%, а всего 10%. Это существенная поддержка, особенно если учесть, что пенсии в Заполярье хоть и выше средних по стране, но и коммунальные платежи здесь тоже выше.

Для жителей отдаленных районов — таких как Ловозерский и Терский — есть дополнительная помощь. Пенсионеры старше 65 лет могут получить компенсацию стоимости проезда в медицинские учреждения. Расстояния здесь большие, транспорт не везде ходит часто, и эта поддержка оказывается очень кстати.

И еще одна мера, которая может пригодиться в семейном бюджете. В Мурманской области супружеским парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет, выплачивают единовременное пособие. За 50 и 55 лет совместной жизни — по 10 тысяч рублей, за 60 и 65 лет — 15 тысяч, а за 70 и 75 лет — 20 тысяч рублей. Это не прямая льгота на ЖКУ, но дополнительные деньги в доме всегда пригодятся, особенно когда нужно оплатить квитанции за отопление и капремонт.

В Мурманской области создана разветвленная система поддержки пенсионеров по оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы ею воспользоваться, достаточно знать свои права и обратиться за разъяснением в центр социальной поддержки. И тот факт, что 120 тысяч пожилых северян уже получают такую помощь, говорит о том, что это действительно доступно и реально. Главное — не откладывать визит и собрать нужные документы.

