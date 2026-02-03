Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:31

Психолог ответила, когда можно проводить профориентацию ребенку

Психолог Шурыгина: заниматься профориентацией нужно с начальной школы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Начинать заниматься профориентацией нужно с начальной школы, рассказала ИА «Время Н» психолог, профориентолог, преподаватель НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Ольга Шурыгина. Она отметила, что знакомство с разными профессиями должно проходить в игровой форме.

Мы понимаем, что дети в этот период еще ориентированы на игру. Поэтому знакомить младших школьников с разными профессиями следует в игровом формате. В психологической профориентационной практике, как правило, применяется показ фильмов и мультфильмов, которые посвящены разным профессиям, — рассказала Шурыгина.

Психолог подчеркнула, что желания ребенка выбрать ту или иную профессию должны обсуждаться внутри семьи. По ее словам, сейчас даже в подростковом возрасте около 80% не знают, чем хотели бы заниматься в будущем.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что не нужно торопить ребенка с выбором будущей профессии, так как рынок труда быстро меняется. Вместо этого она посоветовала погружать его в профессиональную среду.

