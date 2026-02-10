Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24 во время выполнения боевого задания, сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ «Херсон» в соцсетях. Военнослужащие отметили, что экипаж погиб.

В публикации говорится, что бойцы не вернулись с операции. Авторы поста назвали эту потерю невосполнимой.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки потеряли около 1075 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.

Тем временем выяснилось, что Вооруженные силы Украины начали применять больше роботов и БПЛА из-за огромных потерь личного состава. Англоязычное издание Military Watch Magazine уточнило, что украинская армия все еще исправно финансируется благодаря «сотням миллиардов долларов от стран Запада». Журналисты указали, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ, где их показатель порой достигает 90%. Киев полагался на принудительную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения.