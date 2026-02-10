Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 00:14

ВСУ потеряли вертолет Ми-24 вместе с экипажем

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24 во время выполнения боевого задания, сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ «Херсон» в соцсетях. Военнослужащие отметили, что экипаж погиб.

В публикации говорится, что бойцы не вернулись с операции. Авторы поста назвали эту потерю невосполнимой.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки потеряли около 1075 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.

Тем временем выяснилось, что Вооруженные силы Украины начали применять больше роботов и БПЛА из-за огромных потерь личного состава. Англоязычное издание Military Watch Magazine уточнило, что украинская армия все еще исправно финансируется благодаря «сотням миллиардов долларов от стран Запада». Журналисты указали, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ, где их показатель порой достигает 90%. Киев полагался на принудительную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения.

ВСУ
ми-24
военные
экипажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны РФ отчиталось о сбитых украинских БПЛА за вечер
Сообщница Эпштейна предложила Трампу очистить его имя
В Совфеде назвали главных союзников России
«Саша извинился»: Пенкин о Градском, кознях Пугачевой и встрече с Цоем
В США опровергли заявление Зеленского о сроке заключения мира с Россией
В Польше двух украинок жестко избили из-за национальности
ВСУ потеряли вертолет Ми-24 вместе с экипажем
Ребенок подсыпал матери ртуть в чай в Подмосковье
В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пистолетом для мести
Свадьба, огромные долги мужа, скандал в Госдуме: где сейчас Анфиса Чехова
Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына
Под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ
Евросоюз готовит несколько вариантов по членству Украины в ЕС
«Мы не кроты»: жители Кривого Рога перекрыли улицы
Три бизнесмена попались на многомиллионных хищениях у Минобороны РФ
Аэропорт Геленджика закрыли ради безопасности
Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить
«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании
Ученые выяснили, во сколько лет появляется хроническая усталость
«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.