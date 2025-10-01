Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:22

Оружие против стресса: дыхательные практики, доступные каждому в любое время

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дыхательные техники представляют собой эффективный инструмент для быстрого снижения стресса и тревожности. Эти практики помогают активировать парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление и восстановление организма. Регулярное выполнение простых упражнений позволяет значительно улучшить психоэмоциональное состояние без дополнительных ресурсов.

Техника «4–7–8»: вдох на 4 счета, задержка на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Повторить 4–5 раз. Диафрагмальное дыхание: медленные глубокие вдохи животом, активирующие блуждающий нерв. Равное дыхание: вдох и выдох одинаковой продолжительности — по 4–5 секунд. Дыхание по квадрату: вдох — 4 секунды, задержка — 4 секунды, выдох — 4 секунды, пауза — 4 секунды. Альтернативное ноздревое дыхание: попеременное дыхание через разные ноздри, балансирующее полушария мозга. Секрет эффективности заключается в систематическом выполнении — даже 3–5 минут ежедневной практики значительно снижают уровень кортизола. Упражнения можно выполнять в любом месте без специальной подготовки.

Ранее также сообщалось о простых позах йоги, которые избавят от стресса. Если вы чувствуете усталость, попробуйте несколько простых упражнений, которые займут всего 10 минут.

советы
дыхание
медитация
стресс
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
