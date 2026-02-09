Зимняя Олимпиада — 2026
Российскому институту запретили принимать студентов

Рособрнадзор объявил о запрете приема в КГТИ и предостережениях шести вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ввела запрет на набор студентов для частного института КГТИ в Кисловодске. Кроме того, шести другим вузам были объявлены предостережения о недопустимости нарушений, сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) «Кисловодский гуманитарно-технический институт», — сказано в сообщении.

В список образовательных учреждений, получивших предостережения, вошли, в частности, университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт и Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. Рособрнадзор потребовал от их руководства незамедлительно принять все необходимые меры для устранения возможных нарушений.

Ранее Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной социально-гуманитарный институт. Кроме того, был запрещен прием студентов в Кубанский институт профессионального образования.

