Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:15

Бойцы ВСУ по очереди на камеру изнасиловали 14-летнего сироту

В Харькове двое военнослужащих ВСУ изнасиловали 14-летнего мальчика

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое военнослужащих ВСУ изнасиловали в Харькове мальчика и сняли это на видео, сообщает «Украинская правда». По информации издания, бойцы зашли в небольшое кафе, принадлежавшее их знакомому. Во время беседы тот пожаловался им на своего работника — недавно потерявшего мать 14-летнего парня, который устроился на лето подработать на кухне.

Хозяин попросил военных поговорить с подростком и заставить его «нормально работать». В качестве места для беседы мужчины выбрали расположенный поблизости заброшенный дом, куда и отвели жертву. Началось все с обычного разговора, а потом украинцы перешли к оскорблениям и унижениям.

Увидев, что мальчик не сопротивляется, один из злоумышленников принудил его к действиям сексуального характера, другой же снимал происходящее на телефон. Потом мужчины поменялись местами. Подростку пригрозили, что если он не будет качественно работать, то видео опубликуют в Сети. Отойдя от шока, юноша пошел в полицию. Обоих военнослужащих задержали — им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым мигрантам, признанным виновными в групповом изнасиловании 15-летней девушки. Злоумышленники, угрожая школьнице ножом, затащили ее в заброшенное здание и надругались над ней. Девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

ВСУ
изнасилования
дети
Харьков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.