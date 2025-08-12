Бойцы ВСУ по очереди на камеру изнасиловали 14-летнего сироту

Двое военнослужащих ВСУ изнасиловали в Харькове мальчика и сняли это на видео, сообщает «Украинская правда». По информации издания, бойцы зашли в небольшое кафе, принадлежавшее их знакомому. Во время беседы тот пожаловался им на своего работника — недавно потерявшего мать 14-летнего парня, который устроился на лето подработать на кухне.

Хозяин попросил военных поговорить с подростком и заставить его «нормально работать». В качестве места для беседы мужчины выбрали расположенный поблизости заброшенный дом, куда и отвели жертву. Началось все с обычного разговора, а потом украинцы перешли к оскорблениям и унижениям.

Увидев, что мальчик не сопротивляется, один из злоумышленников принудил его к действиям сексуального характера, другой же снимал происходящее на телефон. Потом мужчины поменялись местами. Подростку пригрозили, что если он не будет качественно работать, то видео опубликуют в Сети. Отойдя от шока, юноша пошел в полицию. Обоих военнослужащих задержали — им грозит до 12 лет тюрьмы.

