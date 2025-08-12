Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей

The Sun: Кэти Перри оштрафовали за съемки клипа в заповеднике без разрешения

Кэти Перри Кэти Перри Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Кэти Перри получила штраф за незаконные съемки в испанском заповеднике, сообщает британское издание The Sun. По его данным, исполнительнице придется отдать €6 тысяч (порядка полмиллиона рублей).

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда 40-летняя исполнительница снимала клип на сингл Lifetimes в природном парке Сес-Салинес на Балеарских островах. Съемки проходили в дюнах острова Сан-Эспальмадор, который является частью охраняемой территории ЮНЕСКО.

После жалоб местных жителей власти Балеарских островов начали проверку. Выяснилось, что продюсерская компания WeOwnTheCity не получала необходимого разрешения на проведение съемок в заповедной зоне.

В результате расследования компания была оштрафована. Представители властей отметили, что дополнительных санкций не последует, так как съемки не нанесли существенного ущерба природному парку.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри, которая недавно рассталась с актером Орландо Блумом, заметили за ужином с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Певица и политик провели вечер в одном из фешенебельных ресторанов Монреаля.

Кэти Перри
Испания
заповедники
штрафы
