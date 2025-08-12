Украине следует смириться с потерей территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. По его словам, большая часть украинского общества давно признала, что полуостров и другие регионы являются российской территорией, поэтому никто не допускает их возвращения Киеву.

Украине стоит смириться с уходом территорий и возвращением населения на свою историческую родину в Россию. Другого пути для Украины нет, — подчеркнул парламентарий.

Также он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что 88% украинцев желают достижения соглашения об урегулировании конфликта с Россией. По мнению Шеремета, хотя миролюбие главы Белого дома не по нраву руководству ряда европейских стран, но он «предельно честен» в оценках ситуации внутри украинского общества, которое устало от диктатуры президента Владимира Зеленского.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что отказ Зеленского от территориальных уступок, обоснованный положениями конституции Украины, выглядит неубедительным. По его мнению, политик использует главный документ страны в личных целях, чтобы удержать власть любым путем.