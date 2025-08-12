Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет

Проверка репродуктивного здоровья — это не оценка «функции рожать», а возможность выявить патологии на ранней стадии, заявил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя информацию о том, что в России с 1 сентября начнут проверять репродуктивное здоровье у детей с шести лет. По его словам, нужно объяснить детям и мамам, что в этом нет ничего опасного.

Это не оценка функции рожать, а просто оценка здоровья ребенка в плане, в плане репродукции, чтобы мы нашли какую-то патологию, там, не дай бог, гермафродитизм или крипторхизм нераспознанный, опущение яичка. И чтобы как можно раньше смогли исправить эту проблему в плане здоровья, — сказал он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет, а рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

До этого британские ученые заявили о вреде регулярного приема парацетамола для мужской репродуктивной системы. По словам специалистов, этот медикамент может накапливаться в организме и оказывать токсичное воздействие, убивая сперматозоиды. Уже к 2045 году количество половых клеток у мужчин в Великобритании может достигнуть нуля, добавили медики.