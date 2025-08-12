Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:46

Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет

Педиатр Бессмертный: осмотр детей поможет выявлять патологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверка репродуктивного здоровья — это не оценка «функции рожать», а возможность выявить патологии на ранней стадии, заявил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя информацию о том, что в России с 1 сентября начнут проверять репродуктивное здоровье у детей с шести лет. По его словам, нужно объяснить детям и мамам, что в этом нет ничего опасного.

Это не оценка функции рожать, а просто оценка здоровья ребенка в плане, в плане репродукции, чтобы мы нашли какую-то патологию, там, не дай бог, гермафродитизм или крипторхизм нераспознанный, опущение яичка. И чтобы как можно раньше смогли исправить эту проблему в плане здоровья, — сказал он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет, а рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

До этого британские ученые заявили о вреде регулярного приема парацетамола для мужской репродуктивной системы. По словам специалистов, этот медикамент может накапливаться в организме и оказывать токсичное воздействие, убивая сперматозоиды. Уже к 2045 году количество половых клеток у мужчин в Великобритании может достигнуть нуля, добавили медики.

дети
роды
врачи
педиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создадут полсотни новых технологий для энергонакопителей
Эколог рассказал, что делать с летучими мышами в доме
Стало известно о состоянии сброшенного с пятого этажа кота из Ангарска
Раскрыты подробности боев ВС России с «Азовом» в ДНР
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявление бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.