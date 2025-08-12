Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:46

Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительницу села Русаковка в Крыму обвинили в истязании дочери, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По версии следствия, на протяжении года о происходящем никто из членов семьи не заявлял в полицию. Расследование дела об избиении ребенка завершено, фигурантка предстанет перед судом.

С июня 2024 по май 2025 года женщина систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь. <…> На протяжении года девочка и члены ее семьи не сообщали о противоправных действиях матери, — говорится в сообщении.

В мае 2025 года о побоях в полицию заявила бабушка девочки, когда ей потребовалась медицинская помощь. Ребенку оказали необходимую помощь. Обвиняемая находится под стражей, ее планируют лишить родительских прав.

Ранее в Екатеринбурге женщина убила своих детей и покончила с собой. Несколько лет назад она пережила развод. Тела обнаружила ее мать, которая пришла проверить, все ли в порядке, после безуспешных попыток дозвониться. Соседи и знакомые называли женщину заботливой матерью, но отмечали, что в последнее время она выглядела подавленной.

избиения
дети
Крым
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.