Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала

Жительницу села Русаковка в Крыму обвинили в истязании дочери, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По версии следствия, на протяжении года о происходящем никто из членов семьи не заявлял в полицию. Расследование дела об избиении ребенка завершено, фигурантка предстанет перед судом.

С июня 2024 по май 2025 года женщина систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь. <…> На протяжении года девочка и члены ее семьи не сообщали о противоправных действиях матери, — говорится в сообщении.

В мае 2025 года о побоях в полицию заявила бабушка девочки, когда ей потребовалась медицинская помощь. Ребенку оказали необходимую помощь. Обвиняемая находится под стражей, ее планируют лишить родительских прав.

