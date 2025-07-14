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14 июля 2025 в 17:21

В Госдуме объяснили, по каким правилам мигранты должны жить в России

Депутат Бородай: мигранты должны селиться в закрытых местах проживания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Иностранные рабочие должны селиться в закрытых местах проживания и покидать их только для осуществления своей трудовой деятельности, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. При этом он отметил, что мигрантам можно обеспечить комфортные условия проживания.

Есть трудовая миграция, возможно, без нее обойтись с точки зрения экономики сложно. Это значит, что рабочие должны заезжать в закрытые места проживания и выходить из них только для осуществления своей трудовой деятельности. Затем они должны возвращаться обратно в эти места проживания, которые можно сделать комфортными и гуманными. Там могут быть все условия для отправления религиозных культов — от вудуистских до любых других, — объяснил Бородай.

Также депутат отметил, что иностранные рабочие не имеют права навязывать какие-либо условия россиянам. По его словам, заработанные деньги они должны тратить у себя на родине.

Но эти люди не должны диктовать нам, что делать и как поступать. Тем более они не имеют права диктовать представителям государственных органов власти на других территориях. Если они приезжают, то приезжают зарабатывать деньги и потом уезжают тратить их в свои национальные государства. Вот так должна быть устроена трудовая миграция. Почему она устроена по-другому, мне до сих пор не ясно. Люди, которые ее организуют иначе, видимо, не намерены жить в стране и не собираются делать так, чтобы их дети и внуки жили здесь, — подытожил Бородай.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что перекрывшие дорогу военному грузовику мигранты могут избежать уголовного наказания из-за отсутствия состава преступления. По его словам, санкции возможны только за нарушение ПДД, если оно имело место.

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