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14 июля 2025 в 16:07

Юрист ответил, что грозит перекрывшим дорогу военному грузовику мигрантам

Юрист Салкин: перекрывшие дорогу военному авто мигранты могут избежать наказания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перекрывшие дорогу военному грузовику мигранты могут избежать уголовного наказания из-за отсутствия состава преступления, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, санкции возможны только за нарушение ПДД, если оно имело место.

Сложная ситуация. Если земля частная или в аренде, то собственник вправе не пускать на свою землю посторонних лиц. Военные не имеют какого-то особого приоритета в проезде согласно ПДД, если только их транспорт не оборудован мигалкой, и она не была включена. По поводу наказания: тут нет как такового уголовного преступления. Если выяснится, что было нарушение ПДД, то в зависимости от того, кто нарушил, тот и будет привлечен к ответственности, — сказал Салкин.

Ранее стало известно, что в Московской области мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат. Иностранцы запретили водителю парковаться. По его словам, на место необходимо было прислать дружину, чтобы навести порядок.

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