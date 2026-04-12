Виновников взрыва на складе пиротехники во Владикавказе отправили в СИЗО

Суд в Северной Осетии арестовал на два месяца всех трех фигурантов уголовного дела, возбужденного после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона. Обвиняемые останутся под стражей как минимум до 10 июня 2026 года.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства инцидента, который привел к серьезным разрушениям в городе. Мера пресечения была избрана с учетом тяжести происшествия и возможных рисков для хода расследования.

Ранее стало известно, что еще один пострадавший от взрыва на складе был доставлен в больницу. Медики назвали его состояние стабильным. По информации властей, в медучреждениях на данный момент остаются 11 человек. Один из них находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

За день до этого полиция задержала производителей пиротехники на взорвавшемся складе. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что виновники взрыва понесут заслуженное строгое наказание.

Взрыв улице Августовских Событий прогремел 12 апреля. В результате инцидента было частично разрушено здание склада стройматериалов. Также повреждения получили 25 домов и пять домовладений. В общей сложности в них проживают 84 человека.