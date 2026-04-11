В больницах Владикавказа увеличилось число пострадавших после взрыва Еще один пострадавший госпитализирован после взрыва во Владикавказе

Еще один пострадавший был доставлен в больницу после взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, в медучреждениях на данный момент остаются 11 человек.

В медучреждениях республики остаются 11 человек. Еще один человек сегодня самостоятельно обратился в РКБ и был госпитализирован. Состояние [его] оценивается как стабильное, — сообщил Меняйло.

Ранее сообщалось, что 10 человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Второй пациент также находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.

До этого стало известно, что во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва в центре города в Партизанском переулке. Глава города Вячеслав Мильдзихов добавил, что зона ЧС оцеплена и действует пропускной режим.