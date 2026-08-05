Лук долежит до весны без потерь: простые хитрости, о которых забывают дачники

Лук долежит до весны без потерь: простые хитрости, о которых забывают дачники

Сохранить лук до самой весны проще, чем кажется. Главное — не торопиться с уборкой и уделить внимание сушке. Именно ошибки после сбора урожая чаще всего становятся причиной гнили зимой.

Не ориентируйтесь только на полегшее перо. Проверьте шейку луковицы: если она мягкая и легко сжимается пальцами, лук созрел. Плотная и упругая шейка говорит о том, что с уборкой лучше повременить.

Перед тем как вытащить лук из земли, аккуратно подкопайте его лопатой. Так вы не повредите донце, а значит, снизите риск загнивания. После уборки обязательно просушите луковицы на солнце не менее недели, периодически переворачивая их.

Для хранения подойдут косы, овощные сетки или картонные коробки. Если обрезаете листья, оставляйте хвостик длиной около 3 сантиметров — он защищает луковицу от проникновения влаги и болезнетворных микроорганизмов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что правильно просушенный лук хранится заметно дольше. Перед закладкой на хранение переберите урожай и сразу отложите поврежденные луковицы — они лучше подойдут для приготовления блюд в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что замиокулькас считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, но и ему нужна правильная поддержка.