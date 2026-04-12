12 апреля 2026 в 13:49

Назван европейский город, куда едут экспаты из Дубая

FT: все больше экспатов из Дубая переезжают в швейцарский Цуг

Фото: Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press
В условиях военного конфликта на Ближнем Востоке состоятельные граждане Дубая и других государств Персидского залива все чаще задумываются о переезде в Швейцарию, передает Financial Times (FT). Основное внимание привлекает небольшой город Цуг — кантон с населением около 135 тыс. человек.

Частные лица, семейные офисы, а также компании из сырьевого и финансового секторов проявляют интерес к этому региону. Цуг славится своим мягким налоговым режимом и выступает важным узлом для международного сырьевого бизнеса, финансовых услуг и IT-сферы. В этом городе находится Криптодолина (Crypto Valley), которая является одним из ведущих мировых центров блокчейн-технологий.

Однако из-за растущего спроса на жилье в Цуге цены на недвижимость увеличились. В связи с этим часть потенциальных покупателей переключается на Лугано, где, по оценке риелторов, доступно около 300 объектов недвижимости, а процесс получения резидентства проходит быстрее.

Ранее сообщалось, что состоятельные британцы все чаще выбирают Милан в качестве нового места жительства, отказываясь от привычного Дубая. На это повлияли удары по ОАЭ и ужесточение налоговых правил в Великобритании.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

