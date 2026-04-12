ВСУ начали размещать пункты управления дронами в жилых домах

Украинские военные используют жилой фонд микрорайона Корабел на Карантинном острове для размещения военных объектов, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, подразделения ВСУ намеренно выбирают высотные здания для обустройства позиций.

ВСУ там специально заходят в жилые дома, размещают на верхних этажах пункты управления БПЛА, якобы это жилье. Это чтобы сбить наших военных, — пояснил глава региона.

Сальдо отметил, что, несмотря на эвакуацию, некоторые жители продолжают посещать свои квартиры пешком, чтобы проверить их сохранность. Доехать туда на автомобиле невозможно, а нахождение в микрорайоне становится все более рискованным из-за присутствия украинских военнослужащих. По словам губернатора, раньше в этом районе проживало около 40 тыс. человек, но сейчас число тех, кто решается вернуться в свои дома для проверки, постоянно сокращается из-за угрозы безопасности.

Мужчина и женщина погибли при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины накануне, 11 апреля. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что тела супругов нашли утром 12 апреля, во время действия пасхального перемирия.