Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 14:13

Папа римский выступил с обращением для православных христиан

Папа римский Лев XIV поздравил всех православных и восточных христиан с Пасхой

Лев XIV Лев XIV Фото: Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Папа римский Лев XIV выступил с обращением для православных и христиан восточных церквей. Понтифик поздравил их с наступившей Пасхой и пожелал мира «в единении веры в воскресшего Господа».

Сегодня многие восточные церкви празднуют Пасху по юлианскому календарю. Всем этим общинам я передаю самые теплые пожелания мира в единении веры в воскресшего Господа, — подчеркнул папа римский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подчеркнул роль Пасхи в объединении поколений и глубокое духовное значение праздника. Политик также выразил признательность предстоятелю Русской православной церкви за его неоценимый вклад в поддержание нравственного здоровья общества и сохранение культурного наследия.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл направил свои поздравления президенту России Владимиру Путину в честь праздника Пасхи. Он выразил признательность главе государства за проявленное внимание к деятельности Русской православной церкви.

Мир
Ватикан
папа римский
поздравления
Пасха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Папа римский выступил с обращением для православных христиан
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.