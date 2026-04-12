Папа римский выступил с обращением для православных христиан

Папа римский Лев XIV выступил с обращением для православных и христиан восточных церквей. Понтифик поздравил их с наступившей Пасхой и пожелал мира «в единении веры в воскресшего Господа».

Сегодня многие восточные церкви празднуют Пасху по юлианскому календарю. Всем этим общинам я передаю самые теплые пожелания мира в единении веры в воскресшего Господа, — подчеркнул папа римский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подчеркнул роль Пасхи в объединении поколений и глубокое духовное значение праздника. Политик также выразил признательность предстоятелю Русской православной церкви за его неоценимый вклад в поддержание нравственного здоровья общества и сохранение культурного наследия.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл направил свои поздравления президенту России Владимиру Путину в честь праздника Пасхи. Он выразил признательность главе государства за проявленное внимание к деятельности Русской православной церкви.