27 апреля 2026 в 15:35

С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой

Беру яйца, йогурт и масло — взбиваю с сахаром, добавляю муку с разрыхлителем, выкладываю яблоки, заливаю тестом и выпекаю. Через 40 минут на столе пышный ароматный пирог, который получается нежнее шарлотки, с сочной яблочной начинкой и румяной корочкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера. Получается обалденная вкуснятина: мягкий влажный бисквит с кисло-сладкими яблоками, ароматом ванили и хрустящей сахарной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 150 г натурального йогурта, 100 г сливочного масла, 200 г муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 3-4 яблока, чайная ложка корицы (по желанию). Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте растопленное масло и йогурт, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно введите в жидкую массу. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками, выложите в смазанную маслом форму, посыпьте корицей. Залейте яблоки тестом, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть, посыпьте сахарной пудрой. Этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Пачка слоеного теста и 400 г фарша — через 25 минут на столе конверты: хрустящие, слоистые, с пикантной начинкой, вкуснее пирожков
Беру творог и 3 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки
Пирог «Малиновая мечта» — нежный творожный мусс, ягодное желе и ореховая крошка: идеальный десерт к чаю
Готовлю японский пирог из банки ананасов — нежный, влажный, с карамельной корочкой. Не шарлотка, нежнее и проще
Пачка творога и ложка корицы — через 30 минут на столе «узелки» с яблоком: мягче бисквита и слаще пирожков
Мария Левицкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
