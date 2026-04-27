С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой

Беру яйца, йогурт и масло — взбиваю с сахаром, добавляю муку с разрыхлителем, выкладываю яблоки, заливаю тестом и выпекаю. Через 40 минут на столе пышный ароматный пирог, который получается нежнее шарлотки, с сочной яблочной начинкой и румяной корочкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или семейного вечера. Получается обалденная вкуснятина: мягкий влажный бисквит с кисло-сладкими яблоками, ароматом ванили и хрустящей сахарной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 150 г натурального йогурта, 100 г сливочного масла, 200 г муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 3-4 яблока, чайная ложка корицы (по желанию). Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте растопленное масло и йогурт, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно введите в жидкую массу. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками, выложите в смазанную маслом форму, посыпьте корицей. Залейте яблоки тестом, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть, посыпьте сахарной пудрой. Этот пирог исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.