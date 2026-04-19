Саженцы замиокулькаса сидят месяцами и не дают корней? Как быстро «толкнуть» в рост — способ, который ускоряет укоренение

Если замиокулькас «завис» и не дает корней месяцами — это не значит, что он погиб. Ему просто не хватает правильных условий. И как только их создаешь — растение резко «просыпается». Вот рабочая схема, которая дает результат уже через 2–3 месяца.

Мини-тепличка — без нее почти не работает

Берем пластиковый стакан примерно 200 мл, делаем дренажные отверстия. Внутрь кладем не грунт, а влажный мох — он держит влагу и не дает черенкам загнивать. Дальше ставим стакан в разрезанную пластиковую бутылку. Получается мини-тепличка с высокой влажностью — именно это и запускает образование корней.

Полив с конкретными препаратами

Главная фишка — не просто вода, а стимуляторы. Поливы чередуют: один раз — раствор «B1 антистресс» (он помогает растению выйти из стресса и запускает корнеобразование), следующий раз — «Радифарм» (это уже мощный стимулятор роста корней). Важно: разводить строго по инструкции, без самодеятельности. Через некоторое время можно добавить еще и специализированное удобрение, например «Удобрение для замиокулькаса Комплекс», но тоже аккуратно — не при каждом поливе.

Результат, который видно

При таком подходе замиокулькас перестает «тормозить». Вместо ожидания в полгода или год нормальные корни появляются уже через пару месяцев. После этого растение пересаживают в грунт с дренажем, но тепличку сразу не убирают — сначала постепенно приучают к обычному воздуху.