Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ Песков: заявление Кишинева о выходе из СНГ не стало неожиданностью

Заявление властей Молдавии о выходе из СНГ не стало неожиданностью для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, длительное время участие Молдавии в работе содружества было заморожено.

Нет, оно (заявление молдавской стороны — NEWS.ru) не стало неожиданностью. Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ <...> было в замороженном состоянии, — сказал Песков.

Накануне, 19 января, Молдавия начала юридический процесс своего официального выхода из состава СНГ. Как сообщил глава МИД Молдавии Михай Попшой, ведомство разрабатывает проект расторжения ключевых документов, включая основной договор СНГ, дополнительное соглашение к нему и Устав организации.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в очередной раз высказалась в поддержку идеи объединения страны с Румынией. При этом глава республики признала, что большинство молдавских граждан пока придерживается иного мнения.

До этого экс-глава Республики Молдова, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что страна переживает глубокий системный кризис. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на Санду и ее последователей