02 марта 2026 в 13:18

Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны

Сын и жена премьер-министра Израиля уехали в Майами до начала атак на Иран

Биньямин Нетаньяху с женой Сарой Биньямин Нетаньяху с женой Сарой Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Сын и жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху покинули страну и на время военного конфликта уехали в Майами. Ранее издание Ynet писало, что они не вернулись в страну, хотя их перелет из Майами был заранее запланирован.

Самолет El Al приземлился утром 5 февраля в аэропорту Бен-Гурион, однако Сары и Яира на борту не оказалось. По данным Ynet, они направлялись на рейс, но в итоге на посадку так и не прибыли.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Иран при поддержке группировки «Хезболла» может попытаться устранить Нетаньяху.

Армия обороны Израиля накануне объявила о планах призвать до 100 тыс. резервистов. Операция против Ирана получила название «Рык льва». Когда именно будет объявлена мобилизация, не уточняется.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшие дни. По его словам, Тель-Авив продолжает атаковать Тегеран и сейчас.

Израиль
Иран
США
Биньямин Нетаньяху
