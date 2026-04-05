Россиянка родила четырех девочек-близняшек

Четыре девочки-близняшки появились на свет в петербургском роддоме № 17 — это первый в России случай однояйцевой четверни и редкость с вероятностью один на 15,5 млн родов, передает родильный дом № 17. Сестры родились на сроке 32 недели. Вес новорожденных составил 1400, 1570, 1640 и 1360 граммов, рост — от 37 до 41 сантиметра.

Вчера в истории нашего родильного дома была написана удивительная и редкая глава. В медицине рождение четверни — это всегда событие экстракласса, требующее ювелирной точности, колоссальной выдержки и слаженной работы огромной команды. И это чудо произошло! По расчетной статистике, монохориальная — «однояйцевая» четверня — один случай на 15,5 млн родов. В стране не описано таких уникальных родов, — говорится в сообщении.

Ранее в Приморье удалось выходить девочку, которая родилась с весом всего 460 граммов. Врачи краевого перинатального центра сумели стабилизировать состояние ребенка. Председатель правительства региона Вера Щербина добавила, что маленькая Екатерина не только выжила, но и уже набрала вес до 1900 граммов.