ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России

Объем золотых резервов России впервые в истории превысил $400 млрд, следует из данных Центрального банка РФ. По итогам января их стоимость достигла рекордных $402,7 млрд, увеличившись на 23,3%.

Это привело к росту доли золота в общих резервах страны до 48,3%. Столь высокий удельный вес драгметалла не фиксировался с января 1995 года.

Исторически доля золота в резервах сильно менялась. Ее максимум был зарегистрирован в 1993 году и составлял 56,9%, а минимум — в 2007 году, когда она упала до 2,1%.

Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы Российской Федерации на 16 января 2026 года составили $769,1 млрд. По информации регулятора, активы выросли за неделю на $16,6 млрд.

До этого стало известно, что российский золотой резерв за год увеличился в стоимости на рекордные $130 млрд. Цена драгоценного металла выросла с $195,7 млрд до $326,5 млрд. В то же время физический объем запасов незначительно снизился. Также отмечалось, что доля золота в общем объеме международных резервов страны превысила 43%.