Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках

В московском Дворце спорта Ирины Винер с 17 по 18 апреля проведут II Национальный чемпионат розничных профессий. Призовой фонд мероприятия составил 2 млн рублей. Организаторами проекта стали Минпромторг, ТПП РФ, Роскачество, Росмолодежь, АКИТ, АКОРТ, Академия ритейла и Авито Работа. Одним из информационных партнеров выступил NEWS.ru.

Улучшать измеримое, отказываться от лишнего — это общий принцип титанической работы над эффективностью, которая идет сейчас в ритейле. Как F1 в автомобильном мире, профессиональные соревнования у нас — это большая наука и, конечно, азарт борьбы на службе производительности. От директора магазина до сборщика заказов — Чемпионат на самом острие этого фронта, —отметил гендиректор Чемпионата розничных профессий, основатель Академии ритейла Алексей Филатов.

На отраслевом мероприятии соберутся свыше 200 участников со всей России, представители ведущих ритейлеров и государственных институтов. Впервые вне конкурса наравне с профессионалами посоревнуется юниорская сборная из колледжей Москвы. В программу чемпионата войдут состязания по главным компетенциям розницы, деловая конференция, выставка достижений ритейла. Отдельные мероприятия проведут для гостей, болельщиков и студентов.

