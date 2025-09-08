Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:57

В Дмитрове полиция возбудила уголовное дело после ДТП с иномарками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ДТП с участием двух иномарок произошло в подмосковном Дмитрове, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяну Петрову. При столкновении автомобилей Toyota и Skoda пострадали четыре человека, включая двух детей 11 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»,— сообщила Петрова.

Ранее два человека пострадали при столкновении автомобиля каршеринга с двумя мотоциклами на юго-западе Москвы. Раненых доставили в больницы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован.

