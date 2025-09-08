Разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне стало «предательством», заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, появление артистки 11 сентября в Королевском оперном театре стало проверкой «ближайшего и преданнейшего союзника» Киева со стороны президента России Владимира Путина, сообщает Daily Mail.

Кремль уделяет пристальное внимание подобным сигналам. <…> Позволим ли мы его ближайшим союзникам выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало? — заявил Залужный.

В беседе с изданием украинский чиновник отметил, что «посол невероятно разочарован». Залужный пытался поднять вопрос в коммуникациях с правительством Великобритании и Королевским оперным театром, но его, кажется, не слушают.

Нетребко должна выступить11 сентября на открытии сезона в Ковент-Гардене. Она исполнит главную партию в опере «Тоска». Билеты на представление уже распроданы.

