08 сентября 2025 в 12:08

Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»

Daily Mail: Залужный назвал концерт Нетребко в Лондоне предательством

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне стало «предательством», заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, появление артистки 11 сентября в Королевском оперном театре стало проверкой «ближайшего и преданнейшего союзника» Киева со стороны президента России Владимира Путина, сообщает Daily Mail.

Кремль уделяет пристальное внимание подобным сигналам. <…> Позволим ли мы его ближайшим союзникам выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало?заявил Залужный.

В беседе с изданием украинский чиновник отметил, что «посол невероятно разочарован». Залужный пытался поднять вопрос в коммуникациях с правительством Великобритании и Королевским оперным театром, но его, кажется, не слушают.

Нетребко должна выступить11 сентября на открытии сезона в Ковент-Гардене. Она исполнит главную партию в опере «Тоска». Билеты на представление уже распроданы.

Ранее Нетребко была заподозрена в нелегальной перепланировке жилплощади в Санкт-Петербурге. По словам журналистов, она могла сделать это в целях организации хостела в своей квартире на улице Союза Печатников. В администрацию Адмиралтейского района было направлено обращение от сотрудников государственной жилищной инспекции, в котором содержалась информация о правонарушении.

