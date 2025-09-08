Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 10:27

Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга Олега Нелюбова, который пять лет назад похитил собственную дочь после развода, выдворили из Белоруссии за подделку документов, сообщил телеканал 78, опубликовав соответствующие кадры. Свою вину мужчина полностью признал.

По данным источника, в настоящее время мужчина находится в Санкт-Петербурге. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Нелюбова задержали в аэропорту Минска 23 мая. Мужчина пытался вылететь с дочерью в ОАЭ по поддельным документам, но был остановлен на пограничном контроле. Он похитил девочку в сентябре 2020 года, забрав ее после судебного заседания по бракоразводному процессу. В течение пяти лет его местонахождение оставалось неизвестным, что вызывало опасения за жизнь ребенка.

В 2021 году суд лишил мужчину родительских прав, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего — стандартная мера в случае похищения детей. В апреле 2025 года подозреваемого объявили в международный розыск. Следствие установило, что все это время он скрывался сначала в Новороссийске, а затем перебрался в Белоруссию.

Ранее в Гатчинском районе задержали гражданина Таджикистана за попытку похитить 11-летнего мальчика в поселке Вырица. Конфликт начался со словесной ссоры детей, после чего иностранец схватил мальчика и попытался увести к машине. Очевидцы освободили ребенка и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург
Минск
Белоруссия
похищения
разводы
дети
депортации
