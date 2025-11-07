Готовим наваристый жур «От Батьки» — в этот белорусский суп влюбилась вся наша семья

Этот суп — настоящий кулинарный памятник Белоруссии. Густой, сытный, с характерной кислинкой, он готовился еще нашими прабабушками. Идеально передает дух традиционной славянской кухни.

Для супа мне понадобятся мясные ребрышки (500 г), овсяные хлопья долгой варки (200 г), лук (2 шт.), морковь (2 шт.), картофель (3 шт.), чеснок (2 зубчика), сливочное масло (2 ст. л.), соль, перец, лавровый лист, сметана и зелень для подачи.

Ребрышки промываю, заливаю 2,5 л холодной воды и ставлю варить на 1,5 часа. Периодически снимаю пену. Овсяные хлопья заливаю 500 мл теплой воды и оставляю настаиваться на 2-3 часа — они набухнут, и это основа густоты супа. Готовый бульон процеживаю, мясо отделяю от костей и нарезаю. Лук и морковь мелко нарезаю кубиком и пассерую на сливочном масле до мягкости. Картофель очищаю и нарезаю небольшими кубиками. В чистый кастрюлю переливаю бульон, довожу до кипения, закладываю картофель и варю 10 минут. Затем добавляю набухшие овсяные хлопья вместе с водой, в которой они замачивались, и пассированные овощи. Варю еще 20 минут на медленном огне. В самом конце добавляю мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец. Даю настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю со сметаной и обильно посыпав свежей зеленью.

