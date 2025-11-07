Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 08:32

Хрустящие рагмурки заменили нашей семье драники — так готовят картошку шведы, и это нереально вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагмурки — отличная альтернатива привычным оладьям и драникам. Они получаются более сытными и ароматными, а их приготовление занимает совсем немного времени. Идеальное начало дня с северным акцентом.

Для блинчиков мне понадобится: картофель (700 г), молоко (300 мл), яйца (2 шт.), мука (150 г), соль, растительное масло для жарки. Для подачи: бекон, брусничный соус.

Картофель очищаю и натираю на мелкой терке. Важно не использовать крупную терку, иначе блинчики не будут держать форму. В отдельной миске смешиваю молоко, яйца и соль, взбиваю венчиком. Постепенно добавляю муку, продолжая взбивать, чтобы не осталось комочков. В полученное тесто добавляю натертый картофель и тщательно перемешиваю. Убираю тесто в холодильник на 30 минут — за это время картофель отдаст крахмал, и тесто станет более однородным и плотным. Разогреваю сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжариваю на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Отдельно обжариваю полоски бекона до хрустящего состояния. Подаю рагмурки горячими, сразу с беконом и щедрой порцией брусничного соуса.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
