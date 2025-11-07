С маленькими блинами теперь не заморачиваюсь: пеку финский блин паннукакку — один на весь противень

С маленькими блинами теперь не заморачиваюсь: пеку финский блин паннукакку — один на весь противень. Хотите быстро и вкусно накормить семью или удивить гостей? Тогда попробуйте приготовить паннукакку. Его уникальность в том, что не нужно мучиться с каждым отдельным блином: все делается быстро и просто.

Для приготовления паннукакку понадобится: сливочное масло (65 г), молоко (500 мл), яйца (2 шт.), сахар (65 г), мука (160 г), разрыхлитель (2/3 ч. л.), соль (1/3 ч. л.).

Нагрейте молоко до теплого состояния, добавьте соль и сахар. Положите сливочное масло и перемешайте до полного растворения. Просейте муку с разрыхлителем в отдельную миску. Частями вводите жидкую смесь в муку, тщательно растирая комочки. Затем взбейте яйца и постепенно введите их в тесто. Оставьте тесто на 10–15 минут, чтобы набухла мука.

Разогрейте духовку до 180 градусов (или до 200, если нет режима конвекции). Застелите противень пергаментом 25×19 см и вылейте тесто. Выпекайте примерно 40 минут до зарумянивания, ориентируясь на свою духовку. Готовый паннукакку порежьте на кусочки и подавайте с вареньем, сметаной или свежими ягодами. Этот простой и быстрый рецепт сделает ваши завтраки и семейные ужины вкуснее и интереснее!

