Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей «Известия»: бюджет РФ может недополучить триллион рублей от налога на прибыль

Федеральный бюджет Российской Федерации может столкнуться с недополучением около одного триллиона рублей по налогу на прибыль по итогам текущего года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитические оценки. Эта сумма составляет приблизительно 25% от запланированных 4,2 трлн рублей, заложенных в доходной части бюджета.

Специалисты указывают, что основной причиной потенциального дефицита стали излишне оптимистичные прогнозы после реформы налогового законодательства. Согласно информации с портала «Электронный бюджет», поступления в федеральную казну от данного налога на конец августа достигли лишь 2,3 трлн рублей, а годовой итог может составить примерно 3,4 трлн рублей.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что недобор налогов возможен в условиях падения цен на нефть и газ, усиления санкций на экспорт или снижения мирового спроса. Экономист Андрей Бархота считает, что власти могут компенсировать потери за счет приватизации или штрафов для бизнеса. В свою очередь, глава департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитической компании AMCH Даниил Тюнь напомнил о неравномерности выплаты налога на прибыль, так что не исключено, что крупные поступления осенью или к концу года сгладят общую картину.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.