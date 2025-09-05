Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:13

«Контрпродуктивно»: в Минфине высказались о расширении льготной ипотеки

Замглавы Минфина Чебесков назвал контрпродуктивным расширение льготной ипотеки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Льготная ипотека создает значительную нагрузку на бюджет России, поэтому ее расширение в ближайшее время не планируется и в целом будет неэффективным, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в комментарии KP.RU. Он отметил, что нынешняя поддержка уже достаточна и важно сделать так, чтобы льготы реально помогали тем, кто в них нуждается.

На наш взгляд, расширять программы льготной ипотеки будет контрпродуктивно. Поддержки достаточно. При этом нужно сделать так, чтобы льготы действительно помогали тем, кому эта поддержка нужна. Поэтому программы трансформируются на более адресный формат для повышения их эффективности, — высказался замминистра.

Ранее доктор экономических наук профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова заявила, что ипотека в России может стать более доступной для льготных категорий граждан, однако это приведет к росту цен на жилье. Она отметила, что власти рассматривают возможность разрешить банкам использовать антикризисные резервы, сформированные под кредиты.

Минфин
ипотеки
льготы
бюджеты
