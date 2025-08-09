Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 11:51

В Стерлитамаке выросло число пострадавших при взрыве

СК Башкирии: число пострадавших при взрыве в Стерлитамаке достигло 36 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке достигло 36 человек, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета в Башкирии в своем Telegram-канале. Там отметили, что 22 раненых госпитализированы.

На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается, — говорится в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате взрыва на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке в больницу госпитализировали 27 человек. По его словам, 21 из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на предприятии утром 9 августа. На месте работали 42 человека и 15 единиц техники. Отмечается, что причиной ЧП могла стать разгерметизация сварочного шва. Также в Сети появились первые кадры с места взрыва газа. На них видны огромные клубы белого дыма, за которыми едва просматривается здание предприятия.

БСК производит широкий спектр химической продукции. Речь идет о кальцинированной соде, пищевой соде, хлористом кальции, ПВХ, кабельных пластикатах и соляной кислоте.

