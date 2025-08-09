Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 11:58

Удары по Украине сегодня, 9 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вооруженные силы России в ночь на сегодня, 9 августа, нанесли удар по военным объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 9 августа

Российские военные в ночь на 9 августа нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины с применением беспилотников «Герань» и ОТРК «Искандер», сообщает военный блогер Олег Царев.

«Харьковская область под массированными ударами вторые сутки подряд. Поражены цели в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах. Рано утром „Искандер“ поразил цель в Днепропетровске. Район поражения в городе оцеплен СБУ», — отметил он в личном блоге.

По данным Царева, удары также были нанесены по объектам ВСУ в Славянске, которые были атакованы четырьмя БПЛА «Герань».

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Ночью прилетело в склады в Славянске. Говорят, что „там ничего не было“. Это „ничего“ детонировало до позднего утра, пожарные боялись приблизиться», — уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном Telegram-канале.

В Днепропетровске, по данным Лебедева, в результате атак ВС РФ была выведена из строя база, где производился ремонт тяжелой техники ВСУ. Удар был нанесен корректируемыми авиационными бомбами, заметил подпольщик.

«Ремонтная база тяжелой военной техники вышла из строя. Цех по сборке БПЛА отправился следом. Дополнительно сообщают, что велось обслуживание артиллерийских орудий: приводили в порядок или меняли стволы. И да, КАБ до Днепропетровска долетают», — добавил он.

ВС РФ также нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ в городе Доброполье в Красноармейском районе в ДНР, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан». По его данным, целью стала электроподстанция ПС «Доброполье», для ее поражения был применен авиационный боеприпас типа ФАБ.

«В результате прямого попадания подстанция получила серьезные повреждения, что привело к перебоям в электроснабжении. Выведение из строя ПС „Доброполье“ снижает устойчивость энергосистемы региона и затрудняет работу объектов, обеспечивающих деятельность подразделений ВСУ на данном направлении. Восстановительные работы потребуют значительного времени и ресурсов, что в условиях продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре осложнит возвращение объекта в эксплуатацию», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Волчанск, Торское, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 августа

Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

ВС РФ
новости
ВСУ
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность взятия села Яблоновка в ДНР
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.