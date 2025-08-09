Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 12:03

Ушел из жизни единственный человек, возглавлявший ФБР и ЦРУ одновременно

В США ушел из жизни Уильям Уэбстер, возглавлявший ФБР и ЦРУ одновременно

Уильям Уэбстер Уильям Уэбстер Фото: AP/ТАСС

Уильям Уэбстер, возглавлявший Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ушел из жизни в возрасте 101 года, говорится в сообщении на сайте ФБР. Он был единственным человеком в истории США, который руководил обоими ведомствами одновременно. Семья Уэбстера подтвердила информацию о его смерти, передает Bloomberg.

ФБР выражает свои соболезнования семье Уильяма Уэбстера, — отмечается в пресс-релизе ведомства.

В ФБР отметили, что Уэбстер «более 60 лет отдал служению родине», в том числе в ВМС США и федеральном суде. В свою очередь семья экс-главы ФБР и ЦРУ подчеркнула, что он «всю жизнь боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства права».

Уильям Уэбстер был единственным человеком в истории США, которому удалось возглавить две ключевые спецслужбы страны — ФБР и ЦРУ. Он также руководил Советом по надзору за бухгалтерским учетом и служил в ВМС США во время Второй мировой и корейской войн.

Ранее американский музыкант Леонардо Хименес (Флако) скончался в возрасте 86 лет. Певец, автор песен, сольный артист известен в том числе благодаря совместной работе с группой The Rolling Stones над их двадцатым альбомом Voodoo Lounge.

ФБР
ЦРУ
США
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.