Ушел из жизни единственный человек, возглавлявший ФБР и ЦРУ одновременно

Уильям Уэбстер, возглавлявший Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ушел из жизни в возрасте 101 года, говорится в сообщении на сайте ФБР. Он был единственным человеком в истории США, который руководил обоими ведомствами одновременно. Семья Уэбстера подтвердила информацию о его смерти, передает Bloomberg.

ФБР выражает свои соболезнования семье Уильяма Уэбстера, — отмечается в пресс-релизе ведомства.

В ФБР отметили, что Уэбстер «более 60 лет отдал служению родине», в том числе в ВМС США и федеральном суде. В свою очередь семья экс-главы ФБР и ЦРУ подчеркнула, что он «всю жизнь боролся за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства права».

Уильям Уэбстер был единственным человеком в истории США, которому удалось возглавить две ключевые спецслужбы страны — ФБР и ЦРУ. Он также руководил Советом по надзору за бухгалтерским учетом и служил в ВМС США во время Второй мировой и корейской войн.

