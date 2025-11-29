Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил о необходимости диалога с Россией по Украине

Единственный выход из украинского кризиса — Запад должен прислушаться к позиции Москвы относительно мирового порядка, заявил бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб в интервью на YouTube-канале профессору Гленну Дисену. Он подчеркнул, что достижение компромисса по прекращению конфликта на Украине откроет возможность для обсуждения будущей безопасности в регионе.

Это (отказ от мирного соглашения. — NEWS.ru) стало бы катастрофой и для Украины, и для Европы. И способ избежать этого — достичь компромисса по прекращению конфликта на Украине, который позволит вести дискуссию с русскими о правилах игры, — рассказал Биб.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил: отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле. Он также выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

До этого политолог-американист Малек Дудаков рассказал NEWS.ru, что госсекретарь США Марко Рубио может предпринять попытки замедлить мирный процесс урегулирования конфликта на Украине, поскольку на сегодняшний день является главным проукраинским «ястребом» в администрации главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, американский политик не относится к лагерю реалистов и стремится создать выгодное политическое портфолио для будущей президентской гонки.