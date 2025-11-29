День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 03:03

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса

Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил о необходимости диалога с Россией по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Единственный выход из украинского кризиса — Запад должен прислушаться к позиции Москвы относительно мирового порядка, заявил бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб в интервью на YouTube-канале профессору Гленну Дисену. Он подчеркнул, что достижение компромисса по прекращению конфликта на Украине откроет возможность для обсуждения будущей безопасности в регионе.

Это (отказ от мирного соглашения. — NEWS.ru) стало бы катастрофой и для Украины, и для Европы. И способ избежать этого — достичь компромисса по прекращению конфликта на Украине, который позволит вести дискуссию с русскими о правилах игры, — рассказал Биб.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил: отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле. Он также выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

До этого политолог-американист Малек Дудаков рассказал NEWS.ru, что госсекретарь США Марко Рубио может предпринять попытки замедлить мирный процесс урегулирования конфликта на Украине, поскольку на сегодняшний день является главным проукраинским «ястребом» в администрации главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, американский политик не относится к лагерю реалистов и стремится создать выгодное политическое портфолио для будущей президентской гонки.

Украина
Россия
переговоры
ЦРУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи
Гватемалу протрясли сильные подземные толчки
В Греции раскрыли, какой ценой стране обошлась поддержка Украины
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса
В российском регионе объявили режим угрозы атаки БПЛА
Гендиректора российского издательства арестовали
SHOT сообщил, что над Таганрогом прогремела серия мощных взрывов
Российского бойца ММА не впустили в Молдавию
Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом
Орбан выбрал сало и блины с икрой для ужина в Москве
Спасаем дачу от зимнего пожара: что починить, сколько огнетушителей нужно
€2 млн на счет подруги: жену Макрона уличили в воровстве денег у детей
Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320
Гладков сообщил о жертвах удара беспилотника ВСУ по жилому дому
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.