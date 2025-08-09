«Пропаганда садизма»: брянский депутат осудил насилие на пермском квесте

Физическое насилие над детьми на пермском квесте является пропагандой садизма в живом виде, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такие инциденты требуют вмешательства государства.

Это не просто игра — это пропаганда садизма в живом виде. Когда детей бьют плетками, таскают за волосы и угрожают ножом — это уже не развлечение, а преступление, — сказал Иванов.

Депутат призвал проверить все квест-румы в России и приостановить деятельность тех организаций, которые допускают насилие в отношении детей. Иванов также предложил ужесточить законодательство в области развлекательных мероприятий для несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Перми две сестры 11 и 14 лет получили травмы на квесте, где их били плетками и таскали за волосы. По словам матери пострадавших, все произошло 6 августа в квест-руме Black Quest.

Родители детей написали заявление в полицию. Организаторы квеста свою вину отрицают и утверждают, что родительница выбрала контактную игру, подразумевающую появление синяков, ссадин или царапин. В региональном СК сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.