Врач напомнил, почему так важно носить солнцезащитные очки весной

Солнцезащитные очки снизят риск развития катаракты и других проблем, заявил «Вечерней Москве» офтальмолог Вячеслав Куренков. Он отметил, что в весенне-летний период повышается вероятность тяжелых заболеваний глаз и кожи.

Солнечная активность может спровоцировать помутнение хрусталика, которое впоследствии приводит к катаракте. Также если у человека есть предпосылки к развитию меланомы и в области век на коже много родинок, то их стимуляция солнечными лучами может спровоцировать злокачественную форму рака кожи. Это очень опасно, так как меланома вызывает большое количество метастазов, — предупредил Куренков.

В Центральной России интенсивность ультрафиолетового излучения значительно меньше, чем в южных широтах, поэтому вероятность развития онкозаболеваний кожи существенно ниже. Тем не менее, при наличии аномальных родинок на веках или лице лучше проконсультироваться с дерматологом о необходимости защиты от солнца, заключил врач.

Ранее офтальмолог Ольга Долгопольская заявила, что хронический стресс, недосып, нехватка естественного света, длительная работа за монитором и редкое моргание повышают риск развития близорукости. По ее словам, все это приводит к усталости не только глаз, но и мозга.