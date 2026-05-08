Офтальмолог ответила, как часто нужно проверять зрение ребенку Офтальмолог Сиренко посоветовала проверять зрение ребенку раз в год

Зрение ребенку нужно проверять минимум один раз в год, посоветовала офтальмолог врач высшей категории Людмила Сиренко. В разговоре с «МК в Чите» специалист подчеркнула, что первый осмотр проходит, когда ребенку исполняется один месяц.

Первый осмотр проходит, когда ребенку исполнился один месяц. Затем, если ребенок доношенный и не имеет никаких особенностей здоровья, — в годовалом возрасте. Последующие осмотры должны проводиться раз в год, если иное не рекомендовано врачом, — объяснила врач.

Она добавила, что при выявлении нарушений медик назначит время следующего визита. Обычно в таком случае проверки проводятся два раза в год, если ухудшение не происходит стремительно.

Ранее офтальмолог Анна Черных заявила, что остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения. По ее словам, хронические заболевания нарушают кровоснабжение тканей глаз.