Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 17:48

Политолог поставил точку в вопросе включения Украины в НАТО и ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина никогда не войдет в состав НАТО и Европейского союза, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, Европе невыгодно делать Украину партнером из-за страха прямого столкновения с Россией.

Украина — это прокси-инструмент для сдерживания нашей страны, которому НАТО не хочет предоставлять какие-то обязательства со своей стороны. Страна находится в состоянии военного конфликта. Это значит, что в случае включения Украины в НАТО другие страны Альянса должны будут взять ответственность на себя и столкнуться уже напрямую с Россией. А в Европе пока к этому никто не готов. Поэтому я убежден, что Украину в НАТО включать не будут, так же как и в состав Европейского союза, — заявил он.

Безпалько отметил, что европейские лидеры могут создать массу промежуточных статусов и организаций для Украины. Однако, по его словам, это будут сдерживающие факторы, не возлагающие на Запад никаких обязательств.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что обещание президента США Дональда Трампа оказать экономическую поддержку Венгрии стало сигналом для Киева. Политолог предположил, что такая позиция Белого дома существенно ограничивает возможности давления на венгерское руководство со стороны властей и президента Украины Владимира Зеленского.

Европа
НАТО
Евросоюз
Украина
Александрина Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.