Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского

Обещание президента США Дональда Трампа оказать экономическую поддержку Венгрии стало сигналом для Киева, констатировал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. В посте соцсети Х Кошкович предположил, что такая позиция Белого дома существенно ограничивает возможности давления на венгерское руководство со властей и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем, — утверждает аналитик.

Эксперт уверен, что прямая поддержка со стороны США лишает Брюссель рычагов мести за неподчинение общеевропейскому курсу. Кошкович добавил, что теперь венгерский народ может свободно выбирать свое политическое будущее, не опасаясь внешних угроз или санкций.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле предположил, что Киев уже ищет провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит партия «Фидес». По его словам, Украина разработала целый план для дестабилизации обстановки в стране.