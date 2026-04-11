11 апреля 2026 в 15:25

Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского

Политолог Кошкович: поддержка Трампом Венгрии стала сигналом для Зеленского

Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Обещание президента США Дональда Трампа оказать экономическую поддержку Венгрии стало сигналом для Киева, констатировал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. В посте соцсети Х Кошкович предположил, что такая позиция Белого дома существенно ограничивает возможности давления на венгерское руководство со властей и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем, — утверждает аналитик.

Эксперт уверен, что прямая поддержка со стороны США лишает Брюссель рычагов мести за неподчинение общеевропейскому курсу. Кошкович добавил, что теперь венгерский народ может свободно выбирать свое политическое будущее, не опасаясь внешних угроз или санкций.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле предположил, что Киев уже ищет провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит партия «Фидес». По его словам, Украина разработала целый план для дестабилизации обстановки в стране.

Обмены пленными между РФ и Украиной 11 апреля: подробности, сколько вернули
Японцы оказались готовы нарушить многовековую традицию престолонаследия
Иран согласился начать переговоры с США в Исламабаде
США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
Евросоюз пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

