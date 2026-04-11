Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 11:58

Стало известно, что собирается учинить Киев после выборов в Венгрии

Политолог Шпетле: Киев ищет провокаторов для протестов после выборов в Венгрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев ищет провокаторов для участия в жестких протестах после выборов в Венгрии, если на них победит правящая партия «Фидес», сообщил РИА Новости венгерский политолог Георг Шпетле. По его словам, Украина разработала план для дестабилизации внутренней обстановки в Венгрии.

В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных <...> Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия «Тиса» проиграет <...> выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки, отметил Шпетле.

По словам эксперта, демонстрацию начнут несколько человек, за которыми последует толпа. Политолог добавил, что существует потенциал для насилия в том числе среди молодежи.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться беспорядков в Венгрии. По его словам, призывы к антиправительственным протестам в республике заполнили весь украинский сегмент интернета.

Европа
Венгрия
выборы
провокации
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.