Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться беспорядков в Венгрии, направляя туда украинцев, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. По его словам, призывы к антиправительственным протестам в республике заполнили весь украинский сегмент интернета.
Режим Зеленского посылает своих головорезов в Венгрию, чтобы попытаться организовать Майдан, — написал Кошкович.
Эксперт уверен, что волнения начнутся сразу после закрытия избирательных участков. На этом фоне он призвал лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра постараться успокоить толпу, а не подстрекать к беспорядкам.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что враги Будапешта намерены захватить власть любым путем. По словам главы правительства, они планируют поставить под сомнение результаты парламентских выборов 12 апреля и дискредитировать их на международном уровне.
Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.