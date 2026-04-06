Бузова внезапно расплакалась на сольном концерте в Петербурге

Певица Ольга Бузова расплакалась, вспомнив прошлые отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, на своем концерте в Санкт-Петербурге, пишет «КП-Петербург». Знаменитость расчувствовалась, когда заговорила о своей композиции «Я привыкаю».

Это та песня, которую я не могу никогда убрать из программы, потому что она помогала мне переживать очень сложный период в моей жизни. И не только мне она помогала, и не только тогда. Когда я пела, что «мне не больно», мне на самом деле было очень больно. И благодаря своему творчеству и вашей поддержке я справилась. Меня вылечили музыка и мои люди, которые окутали меня любовью. И чужие люди оказались ко мне намного добрее, чем на тот момент, казалось бы, близкие, — высказалась Бузова.

Певица обратилась к поклонникам с благодарностью за то, что они когда-то поверили в нее, когда она еще не была так знаменита. Бузова призналась, что теперь разрешает себе быть собой и ошибаться.

Ранее Бузова была признана самой популярной поп-исполнительницей у россиян по итогам анализа упоминаний в социальных сетях. Исследование проводилось в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года на платформах ВК, ОК, Telegram, MAX и Rutube.